В контексте Украины в частности и глобального присутствия США в целом Харрис не слишком оптимальный вариант: она не проявляла заинтересованности или осведомленности ни в вопросе нашей войны, ни в вопросе противостояния в Газе, ни в вопросе Ирана (ядерной угрозы, участия в экспансии России и в целом разжигании войны на Ближнем Востоке), ни в вопросе противостояния с Китаем (и защиты Тайваня), ни в вопросе сдерживания Ким Чен Ына.

В целом не было заметно ее личной позиции – Харрис придерживается официального курса Байдена и избегает личных оценок и примечательных заявлений. Речи чаще всего выглядят "водой" – достаточно запутанные, бессодержательные и даже странные, чтобы их понимали самые внимательные слушатели (и даже читатели уже записанных слов).

Гаррис, как можно наблюдать, привержена либерализму вплоть до левацких проявлений "всеобщего равенства" (и прямому нарушению законов: когда была прокурором Калифорнии, не открывала дел против ЛГБТ-браков, прямо запрещенных в штате).

Она явно не примет никогда идеи эскалации какого-либо конфликта, даже если это будет очевидный кратчайший и дешевый путь установления мира и восстановления экономической активности. Окружение такое же (еще и пропалестинское – ХАМАС воспринимают "борцами за свободу", а не террористами, потенциально ядерными).

Американские расследователи утверждают, что при Харрис в Белом доме "воцарилась атмосфера нездоровых интриг, разделения на фракции и бесхозяйственности".

Что возможное избрание Харрис будет означать для нас? Вероятно, усиление байденовской "стратегии неопределенности и малых шагов". "Поддержка до конца" на словах и максимальная затяжка решений на практике. Искусственная привязка украинского вопроса к совершенно другим проблемам, внутренним и внешним, – и таким образом замораживание решений вообще.

С такой точки зрения эгоцентричный и импульсивный Трамп обретает привлекательность. Потому что он может вдруг решить покончить с наездами Путина, Ирана, ХАМАС или Ына – и распорядиться о максимально жестком ответе. Харрис на такое не пойдет ни при каких обстоятельствах.

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