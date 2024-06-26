ВВП РФ в 1 квартале 2024 года вырос на 5,4%. Консенсусное понимание – благодаря "милитаризации экономики". Но есть но

Военная экономика не может стать моделью долгосрочного роста, долгосрочный рост основывается на факторах совершенно иного рода. Главный фактор долгосрочного роста – технологический прогресс.

Влияет ли на него ВПК? Конечно. Но для общего эффекта на экономику нужно, чтобы изобретение вышло за пределы одной отрасли (тем более, когда эта отрасль – ВПК). К примеру, если государство работает над генеративным искусственным интеллектом, но позволяет или поощряет применение технологии в секторе социального контроля, сильного эффекта на экономику не будет. Даже если страна будет в мировых лидерах по технологии.

Военный бюджетный стимул может разогнать экономику в данный момент, но, как и в случае со стимулирующей денежно-кредитной политикой, не приводит к долгосрочным изменениям. Задача – проводить структуру экономики, а не просто засыпать ее деньгами под малопродуктивные задачи. Если вы льготируете кредиты, тарифы на электроэнергию или импорт компаниям для собственных производственных нужд, но не ставите перед ними конкурентные цели, ничего не изменится к лучшему.

Может ли "военизация" экономики продолжаться долго? Зависит от того, станет ли государство строить новые заводы на основе китайского оборудования (других источников нет). Не будет строить новые заводы – упрется в потолок быстро (скорее – уже). Будет строить новые заводы – упрется в потолок чуть позже.

Может ли этот "военный временный рост" оставить положительный эффект на благосостояние россиян? Поскольку военные заводы не производят полезную для мирной жизни, то разогрев сегодня предполагает два сценария:

- спад завтра – РФ "сжигает" нефть, газ, другие полезные ископаемые для того, чтобы производить товары и строить заводы, от которых нет никакого пошиба для развития страны и будущего ее граждан;

- замедление темпов роста до естественно сбалансированного уровня – со временем устранится т.н. "разрыв выпуска и занятости", оценочно это минус 2,5-3 процентных пункта от текущего роста. Экономика РФ будет расти на 1,5-2% в год в среднем, что и есть с точки зрения потенциала.

Я склоняюсь ко второму.

Относительно модели развития экономики РФ. "Милитаризацию экономики" власти РФ вряд ли рассматривают как драйвер экономического роста в понимании роста благосостояния населения. Инфляция, перегруженность ВПК в ущерб гражданскому сектору, дефицит качественной потребительской продукции, налоговая слабость – это то, что имело место в РФ в 1990-х и чего будут стремиться избегать последнего. Но ни о каком "изобилии" и "росте" речь вообще не идет – власти РФ хотят создать механизм, способный обеспечить стабильность существующей системы и ее "консервацию". Схема ясна – есть ВПК, финансируемый правительством, а остальные должны будут приспособиться зарабатывать на обслуживании бесперебойной работы ВПК и здесь уже как кому повезет. Если будут слишком богатеть – на то есть "защита внутреннего рынка" и "управляемый валютный курс".

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