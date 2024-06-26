ВВП РФ у 1 кварталі 2024 року зріс на 5,4%. Консенсусне розуміння – завдяки "мілітаризації економіки". Але є але

Військова економіка не може стати моделлю довгострокового зростання, довгострокове зростання ґрунтується на факторах зовсім іншого роду. Головний чинник довгострокового зростання – технологічний прогрес.

Чи впливає на нього ВПК? Звичайно. Але для загального ефекту на економіку потрібно, щоб винахід вийшов за межі однієї галузі (тим більше, коли ця галузь – ВПК). Наприклад, якщо держава працює над генеративним штучним інтелектом, але дозволяє чи заохочує застосування технології у секторі соціального контролю, сильного ефекту на економіку не буде. Навіть якщо країна буде у світових лідерах за технологією.

Військовий бюджетний стимул може розігнати економіку в моменті, але, як і у випадку із заохочувальною грошово-кредитною політикою, не призводить до довгострокових змін. Завдання – проводити структуру економіки, а не просто засипати її грошима під малопродуктивні завдання. Якщо ви пільгуєте кредити, тарифи на електроенергію чи імпорт компаніям для власних виробничих потреб, але не ставите перед ними конкурентних цілей, нічого не зміниться на краще.

Чи може "воєнізація" економіки тривати довго? Залежить від того, чи держава стане будувати нові заводи на основі китайського обладнання (інших джерел немає). Не будуватиме нових заводів – упреться в стелю швидко (скоріше – вже). Будуватиме нові заводи – упреться в стелю трохи пізніше.

Чи може це "воєнне тимчасове зростання" спричинити позитивний ефект на добробут росіян? Оскільки військові заводи не виробляють корисного для мирного життя, то розігрів сьогодні передбачає два сценарії:

- спад завтра – РФ "спалює" нафту, газ, інші корисні копалини для того, щоб виробляти товари та будувати заводи, від яких немає жодного штибу для розвитку країни та майбутнього її громадян;

- уповільнення темпів зростання до природно збалансованого рівня – з часом усунеться т.з. "розрив випуску та зайнятості", оцінково це мінус 2,5-3 відсоткових пункти від поточного зростання. Економіка РФ зростатиме на 1,5-2% на рік у середньому, як і є з погляду потенціалу.

Я схиляюся до другого.

Щодо моделі розвитку економіки РФ. "Мілітаризацію економіки" влада РФ навряд чи розглядає як драйвер економічного зростання в розумінні зростання добробуту населення. Ні про який "достаток" і "зростання" взагалі не йдеться – влада РФ хоче створити механізм, здатний забезпечити стабільність наявної системи та її "консервацію". Схема зрозуміла – є ВПК, що фінансується урядом, а решта змушені будуть пристосуватися заробляти на обслуговуванні безперебійної роботи ВПК і тут вже як кому пощастить. Якщо надто багатітимуть – на те є "захист внутрішнього ринку" та "керований валютний курс".

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