Главным драйвером быстрого роста добычи нефти в США могут стать только высокие цены

Относительно необоснованных надежд на Drill, baby, drill. Познавательная статистика:

- экспорт нефти из США – около 4 млн. баррелей в сутки;

- импорт нефти в США – около 6,5 млн. баррелей в сутки;

- добыча нефти в США – около 13,5 млн. баррелей в сутки;

- потребление США – примерно 19 млн. баррелей в сутки.

Итак, скоро Соединенные Штаты как зальют нефтью весь мир и цена упадет (а вместе с ней доходы бюджета РФ)! Вот только начнут вывозить больше, чем завозят и добывать больше, чем потребляют, сразу и зальют, и цена упадет.

Работа нефтяного сектора в США, как и в любой другой стране, имеет большую инерционность. Ждать, что традиционная добыча вырастет раньше, чем через 2-3-4 года после снятия ограничений не приходится. Сланцевая добыча упирается в себестоимость (чаще всего оценивается в 65 долл.). Для инвестиций в сланцевую добычу (он сегодня составляет большую долю в США) нужны большие деньги.

Вкладывать их компании захотят только в условиях высоких цен на нефть, причем чтобы они держались на таких отметках достаточно долго (те же 2-3-4 года). Главным драйвером быстрого роста добычи нефти в США могут стать только высокие цены.

Реакция на яркие заголовки (тем более, нравящиеся) предсказуема, но явно преждевременна. Эффекты, если и будут, то очень нескоро. А скорее их не будет.

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