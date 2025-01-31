Головним драйвером швидкого зростання видобутку нафти в США можуть стати лише високі ціни

Щодо необгрунтованих надій на "Drill, baby, drill". Пізнавальна статистика:

- експорт нафти зі США – близько 4 млн. барелів на добу;

- імпорт нафти в США – близько 6,5 млн. барелів на добу;

- видобуток нафти в США – близько 13,5 млн. барелів на добу;

- споживання США – приблизно 19 млн. барелів на добу.

Отже, скоро Сполучені Штати як заллють нафтою ввесь світ та ціна впаде (а разом з нею доходи бюджету РФ)! От тільки почнуть вивозити більше, ніж завозять й добувати більше, ніж споживають, то одразу й заллють, і ціна впаде.

Робота нафтового сектора в США, як і в будь-якій іншій країні, має велику інерційність. Чекати, що традиційний видобуток зросте раніше, ніж через 2-3-4 роки після зняття обмежень не доводиться. Сланцевий видобуток упирається в собівартість (найчастіше оцінюють у 65 дол.). Для інвестицій в сланцевий видобуток (він сьогодні становить більшу частку в США) потрібні великі гроші.

Вкладати їх компанії захочуть лише в умовах високих нафтових цін, причому щоб вони трималися на таких відмітках досить довго (ті ж самі 2-3-4 роки). Головним драйвером швидкого зростання видобутку нафти в США можуть стати лише високі ціни.

Реакція на яскраві заголовки (тим більше, такі, які подобаються) передбачувана, але явно передчасна. Ефекти, якщо й будуть, то дуже нескоро. А скоріше, їх не буде.

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