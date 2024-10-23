Гутерреш понимает: это первый в истории ООН конфликт такого масштаба, где ООН вообще не участвует в мирных переговорах

Он не может не понимать, что Россия это сознательно делает, требуя Ялту-2 и новый раздел мира. Он точно не хочет стать тем, о котором скажут: он похоронил ООН. Потому он и поехал в Казань.

Наша проблема в том, что мы не можем послать его, как Израиль, и объявить персоной нон грата. Но и толку от него будет столько же, сколько от мирных инициатив папы римского.

БРИКС сегодня – это исключительно декларативная структура. В ней нет экономики и в ней невозможна общая единая глобальная политика в силу противоречий в целях стран-участниц.

Главный вопрос этого саммита – разговоры о создании финансового инструмента, альтернативного доллару, на базе национальных валют. Но это возможно лишь в том случае, если Китай будет превращать себя в глобального финансового игрока, альтернативного доллару. На это Россия в принципе повлиять не может, ведь 80-85% валютных расчетов РФ – это юань (сколько золото – пока сказать сложно).

Что касается Украины, то Китай будет и дальше продвигать свой мирный план, ожидая переговоров с США. Собственно, время проведения самого саммита – за две недели до выборов в США – не предусматривает каких-либо решений по Украине.

Индии нужна дешевая нефть и коридор Север-Юг, который сейчас испытывает серьезные проблемы, связанные с обострением противостояния Иран-Израиль. Индия играет в перспективу плюс 20 лет и хочет превратиться в глобального игрока в середине 21 века. И дешевая российская нефть – один из элементов этой стратегии. Украина в этой игре особой роли для индусов не играет.

В целом можно продолжать анализ по другим странам, но сущности саммита это не изменит. Единственным его достижением для России будет то, что Путин продемонстрирует, что он не в изоляции. Никаких других решений там не будет. И главное, у БРИКС нет никаких шансов на то, чтобы сейчас превратиться в политический или военно-политический союз.

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