Гутерреш розуміє: це перший в історії ООН конфлікт такого масштабу, де ООН взагалі не бере участі у мирних переговорах

Він не може не розуміти, що Росія свідомо це робить, вимагаючи Ялту-2 і новий поділ світу. Він точно не хоче стати тим, про кого скажуть: він поховав ООН. Тому він і поїхав до Казані.

Наша проблема в тому, що ми не можемо послати його, як Ізраїль, і оголосити персоною нон грата. Але й толку від нього буде стільки ж, скільки й від мирних ініціатив папи римського.

БРІКС сьогодні – це виключно декларативна структура. В ній нема економіки і в ній неможлива спільна єдина глобальна політика через протиріччя в цілях країн-учасниць.

Головне питання цього саміту – розмови про створення фінансового інструменту альтернативного долару на базі національних валют. Але це можливо лише в тому випадку, якщо Китай буде перетворювати себе на глобального фінансового гравця, альтернативного долару. На це Росія в принципі вплинути не може, адже 80-85% валютних розрахунків РФ – це юань (скільки золото – поки сказати складно).

Щодо України, то Китай і далі просуватиме свій мирний план, очікуючи переговорів зі США. Власне, час проведення самого саміту – за два тижні до виборів в США – не передбачає якихось рішень щодо України.

Індії потрібна дешева нафта і коридор Північ-Південь, який зараз має серйозні проблеми, повʼязані із загостренням протистояння Іран-Ізраіль. Індія грає в перспективу плюс 20 років і хоче перетворитися в глобального гравця в середині 21 століття. І дешева російська нафта – один з елементів цієї стратегії. Україна в цій грі особливої ролі для індусів не має.

Загалом можна продовжувати аналіз щодо інших країн, але суті саміту це не змінить. Єдиним його досягненням для РФ буде те, що Путін продемонструє, що він не в ізоляції. Ніяких інших рішень там не буде. І головне, БРІКС не має жодних шансів на те, щоб зараз перетворитися на політичний чи воєнно-політичний союз.

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