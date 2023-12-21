Позитива от конфискации для рынка может быть очень много. И не только от того, что западные налогоплательщики будут меньше тратить на Украину

Недавно меня пригласили помочь написать документ о том, несет ли конфискация активов России угрозы финансовой системе Европе. Мол, европейцы боятся, что все упадет, другие страны перестанут сберегать свои резервы в евро, все переедет в золото и Китай, и так далее.

Я был в шоке от этих вопросов и даже не знал, что писать. Как трейдеру, мне понятно, что эти риски, если они и были, уже давно реализовались – именно в момент ареста российских активов Западом. Если бы Путин и его приспешники хоть на секунду могли представить, что такое возможно, они сделали бы все, чтобы вывести эти 300 млрд из Европы до начала нападения.

Представьте себе, что вы управляете наркокартелем и вам порекомендовали банк в Швейцарии, где не задают лишних вопросов, и можно парковать свои миллиарды. И тут вы слышите, что этот банк, по запросу ФБР, заблокировал деньги главы какого-нибудь другого картеля.

Вопрос к вам: будете ли вы ждать окончания расследования и решения относительно денег, или вы в ту же секунду говорите своему бухгалтеру перевести все деньги в другое место?

Вопрос риторический. Именно поэтому все людоеды вроде Путина, если они планируют нападать на соседей, уже давно перебалансировали хранение резервных средств. У них на это было два года. Именно поэтому сейчас осталось абсолютно ноль финансовых рисков для Европы, если они примут решение конфисковать активы – рынок это уже давно переварил. То есть это решение лежит уже чисто в юридической/политической плоскости.

А вот именно позитива от конфискации для рынка может быть очень много. И не только от того, что европейским и американским налогоплательщикам можно будет меньше тратить деньги на поддержку бюджета Украины во время войны.

Мы можем договориться с нашими союзниками о том, что, к примеру, половину от конфискованных денег они забирают в свой "фонд восстановления Украины" и используют его, чтобы раздавать контракты своим компаниям на выполнение работ в Украине, даже во время войны.

Возможно, именно из-за опасений относительно того, как мы будем использовать эти средства, их еще и не конфисковали. Надо четко дать понять европейцам, что многие из этих денег пойдут на контракты в частном секторе союзников, и, уверен, решение будет принято.

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