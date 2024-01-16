Вся шумиха о том, что конфискация российских активов повлияет на доверие к доллару или евро, является ни чем иным как политическим процессом с элементами конкуренции между центральными банками-эмитентами резервных валют. Статистика МВФ показывает, что за время войны упали не только требования в юанях в абсолютном измерении, но и их доля в общемировых резервах. Сам юань занимал всего 2,19% в мировых валютных резервах, поэтому пути и его друзьям бежать будет некуда, если союзники Украины в G-7 (а это 87% мировых резервов) примут решение о конфискации, потому что юань не резиновый.

Украине не стоит соглашаться с какими-то половинчатыми мерами в форме передачи доходов от конфискованных активов. Должна быть полная конфискация суверенных активов, активов подсанкционных российских чиновников и олигархов и неофициальных фондов россиян. Основная модель уже заложена в американском законопроекте HR4175, который должен стать глобальным примером для всех центральных банков-эмитентов резервных валют.

У россиян очень слабая финансовая и правовая позиция по отстаиванию прав на свои ЗВР. У них нет обменного фонда, который покрывал бы и 10% российских активов, замороженных на Западе, чтобы устроить обмен активами. А после суда ООН по иранским активам уже создан прецедент, когда активы центрального банка могут быть взысканы в счет компенсации нанесенного государством-террористом ущерба. Конечно, кремлевские пропагандисты взывают о праве собственности ЦБР на депозиты и ценные бумаги в ЕС, забывая о праве на жизнь, безопасность и собственность жителей Бучи, Мариуполя, Бахмута, Херсона и других украинских городов.

Украине следует провести работы по идентификации российских активов – так называемой группы неофициальных фондов, за счет которых сейчас россияне закачивают ресурсами свой ВПК и обходят санкции, покупая теневой танкерный флот. Неофициальные фонды России по размеру сопоставимы с номинальными резервами ЦБР, и это очень лакомый кусок для конфискации, поскольку эти активы были незаконно выведены из России.

Украине нужно готовиться к приему сотен миллиардов долларов репараций в форме конфискованных российских активов уже сейчас. Должна быть построена прозрачная инфраструктура распределения и выплат компенсаций вне бюджета Украины. Должны быть построены фонды развития городов и отраслей, которые станут реципиентами инвестиций. Должна быть изменена монетарная политика НБУ и регулирование работы банков в Украине с целью подготовки к приему масштабных валютных поступлений. Если мы будем не готовы, то с конфискацией средств могут и не торопиться.

Нужно быстро сократить количество экспертов-пессимистов, отрицающих саму возможность получения Украиной российских активов. Такие разговоры должны быть прекращены и на Олимпе власти. После того, как США вынесли вопрос конфискации российских активов на уровень G-7, Украина должна всеми силами бороться за обеспечение именно конфискации российских активов, поскольку для нас это не только финансирование нашей победы и восстановления, но и возможность затянуть во время восстановления экономики страны-агрессора, а значит, сегодня – это главный аспект нашей национальной безопасности.

Оригинал

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net