Честно говоря, я сам до недавнего времени скептически относился к Саммиту мира и его итогам, но последняя суета Китая и России с попыткой организовать некую "альтернативу" свидетельствует о том, что они серьезно относятся к этому мероприятию и понимают его дипломатические последствия. Тот, кто не приезжает на Саммит мира, — он, значит, против мира и за войну, что выглядит, мягко говоря, неприятно.

У Китая получилось, правда, не очень. Все потуги вылились в какое-то совместное заявление с Бразилией, где ничего нового мы не увидели, кроме повестки дня Саммита мира в частичном варианте. По крайней мере, в части ядерной безопасности. Это Китай делает не от любви к Украине, а из-за опасений за свою безопасность, поскольку беспокоится, что ядерные инциденты и, не дай Бог, применение тактического ядерного оружия приведут к появлению ядерного оружия в Японии и Корее, которые давно к этому стремятся. Промышленность к этому у них давно готова, что резко усложнит безопасность Китая, который хотел бы, чтобы его соседи были беззащитны.

Вообще, когда Китай говорит о "суверенитете и стабильности границ", он подразумевает не Украину, как многие думают, а Тайвань.

Бурную деятельность мы видим со стороны России, которая почти в тот же период пытается собрать министров иностранных дел стран БРИКС. То есть что-то припекает. Иначе зачем такая суматоха? Но не думаю, что там что-то будет кардинально отличаться от повестки дня саммита. И точно не будет поддержки войны против Украины.

На мой взгляд, наш Саммит мира больше похож на Тегеранскую конференцию 1943 года, где обсуждалось множество вопросов. В том числе, как будет жить мир после войны. Но это, конечно, только дипломатическая рамка, нуждающаяся в наполнении на поле боя и ударах по российской энергетике. Ибо и в противном случае это так и останется простой декларацией намерений.

"Добрым словом и пистолетом можно достичь больше, чем добрым словом". "Добрые слова" – это дипломатия. А "пистолет" – это украинская Армия.

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