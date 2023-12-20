Единственное, что мы можем рекомендовать пациентам, пока в Украине не легализуют медканабис, – лечиться за границей

Медицинский каннабис помогает по меньшей мере при 20 медицинских состояниях, среди которых нейропатическая хроническая боль у взрослых и детей, лечение эпилепсии, дисгормональные расстройства у подростков, фантомные боли у военных после ампутации конечностей, лечение посттравматических психических расстройств у военных и гражданских и т.д.

Канабиноиды хорошо известны своими паллиативными эффектами у онкологических пациентов, в частности обезболиванием и улучшением сна. Кроме того, медицинский каннабис используют для угнетения тошноты и рвоты от химиотерапии, как у взрослых пациентов, так и в педиатрической онкологии.

По данным мировых рандомизированных исследований ТГК обладает способностью ингибировать рост и пролиферацию раковых клеток через модуляцию каннабиноидных рецепторов (СB1 и CB2), запускать процесс апоптоза (самоубийства) раковой клетки.

В целом же современной медицине известно не менее 20 нозологических единиц, где составляющая каннабиса – тетрагидроканабинол (ТГК), играет ключевую роль. Но поскольку каннабис не легализован в Украине, мы – врачи, не имеем возможности назначать это лекарство. Более того, мы даже рекомендовать такую терапию не имеем права, хотя мировой опыт приводит бесспорные доказательства в пользу применения каннабиса у определенной категории пациентов. Единственное, что мы можем рекомендовать таким пациентам – это лечение за границей.

Основными препаратами для лечения хронической боли в Украине остаются опиоиды – наркотические анальгетики, обладающие большим перечнем нежелательных побочных эффектов (тошнота, головокружение сознания, нарушение функционирования кишечника, наркотическая зависимость и т.д). Но хуже всего – это опиоидная толерантность, когда эти препараты перестают оказывать анальгезирующее влияние на пациента.

Вопрос о том, нужно ли легализовать медицинский каннабис в Украине, сегодня не имеет другого ответа, чем "да".

Самое главное – легализация медицинского каннабиса не предусматривает его декриминализацию. Как и опиоиды, каннабис должен иметь лекарственную и фармацевтическую отчетность. Его нельзя будет приобрести в супермаркете, как жевательную резинку, например. Только по лекарственному назначению и только по электронному рецепту.

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