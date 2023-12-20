Єдине, що ми можемо рекомендувати пацієнтам, доки в Україні не легалізують медканабіс, – лікуватися за кордоном

Медичний канабіс допомагає щонайменше при 20 медичних станах, серед яких нейропатичний хронічний біль у дорослих і дітей, лікування епілепсії, дисгормональні розлади у підлітків, фантомні болі у військових після ампутації кінцівок, лікування посттравматичних психічних розладів у військових і цивільних тощо.

Канабіноїди добре відомі своїми паліативними ефектами в онкологічних пацієнтів, зокрема, знеболенням і покращенням сну. Крім того, медичний канабіс використовують для пригнічення нудоти й блювоти від хімієтерапії, як у дорослих пацієнтів, так і в педіатричній онкології.

За даними світових рандомізованих досліджень ТГК має здатність пригнічувати зростання та проліферацію ракових клітин через модуляцію канабіноїдних рецепторів (СB1 та CB2), запускати процес апоптозу (самогубства) ракової клітини.

Загалом же сучасній медицині наразі відомо щонайменше 20 нозологічних одиниць, де складова канабісу – тетрагідроканабінол (ТГК), відіграє ключову роль. Але оскільки канабіс не легалізований в Україні, ми – лікарі, не маємо можливості призначати ці ліки. Щобільше, ми навіть рекомендувати таку терапію не маємо права, хоча світовий досвід приводить неспростовні докази на користь застосування канабісу у певної категорії пацієнтів. Єдине, що ми можемо рекомендувати таким пацієнтам – це лікування за кордоном.

Основними препаратами для лікування хронічного болю в Україні залишаються опіоїди – наркотичні анальгетики, що мають великий перелік небажаних побічних ефектів (нудота, запаморочення свідомості, порушення функціонування кишківника, наркотична залежність тощо). Але найгірше – це опіоїдна толерантність, коли ці препарати перестають мати анальгетичний вплив на пацієнта.

Питання про те, чи потрібно легалізувати медичний канабіс в Україні, сьогодні не має іншої відповіді, окрім "так".

Найголовніше – легалізація медичного канабісу не передбачає його декриміналізацію. Як і опіоїди, канабіс повинен мати лікарську та фармацевтичну звітність. Його не можна буде придбати в супермаркеті, як жувальну гумку, наприклад. Лише за лікарським призначенням і тільки за електронним рецептом.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net