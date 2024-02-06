Все просто: делаешь что-то – увеличиваешь влияние, не делаешь – живешь в опасности

Когда я говорю, что нужно создавать альтернативные модели обращения с мусором, и что нужно начинать сортировать отходы несмотря ни на что, то мне больше всего отвечают следующее:

1. Это должно создать государство.

2. Когда сортировка будет экономически выгодной, ну уж тогда точно буду.

1. У меня вопрос – что такое Государство? Что это за отвлеченная штука, куда можно втиснуть ответственность за бездействие?

Государство это кто? Депутат без совести, воровавший пиво в супермаркете? Это мэр, который "засыпает" озера и закрывает глаза на то, как кто разрушает памятники архитектуры?

У нас ожидания от института "Государство", что он знает, что и как делать и действует эффективно. Но мы знаем, что все не так. Она не "догадывается" и порой бездействует в наших интересах (вспомните институт "государство" всех предыдущих президентов до начала полномасштабного вторжения, так было всегда).

И когда действительно начинались изменения в Государстве?

От призыва выйти на Майдан.

Сделать наконец-то медицинскую реформу.

Дать детям с заболеваниями достойное лечение и уход.

Научить ветерана/ку с ампутациями жить привычную бытовую жизнь и не стесняться перемен в своем теле.

Вспомните, делала ли это "Государство" как институт? За некоторыми исключениями – нет, не делала и не собиралась. Это сделали представители гражданского общества, которым надоело ждать изменений и законов (не работающих), они создали изменения сами. Чтобы однажды их точечные изменения превратились в системные изменения, чтобы так было всюду – в каждом государственном специализированном учреждении, чтобы это стало Нормой.

2. Второй вопрос, об экономической выгоде сортировки. А с чем мы сравниваем цену сортировки? Цену ответственно организованного процесса?

Мы сравниваем ее с ошибкой. С экономически нецелесообразным тарифом на захоронение мусора в землю, который никак не может стоить 200 гривен за тонну. Почему эта цена – ошибка?

– Логично предположить, что тонна яда приведет к заболеваниям у людей (живущих рядом с полигоном) и они пойдут на лекарства на тысячи гривен.

– Водоемы будут настолько загрязнены, что очистить эти воды будет стоить миллионы гривен.

– Ну и цена земли, в пригороде Киева, в Безрадичах она стоит до 5 тыс. долларов за сотку (190 000 грн), а это всего 8 километров до свалки (я бы ни за что не жила в 20 километровой зоне возле свалки, это просто опасно ).

Но даже земля приносила бы больше денег, чем эти 200 гривен.

Нас приучили к свалкам, потому что это типа социальная услуга. Нельзя оставить мусор в городе, он превратится в проблемную клоаку. Поэтому государственные (от слова "Государство" – "должно и должно" нам все сделать) службы стран постсовка не нашли лучшего "социального" решения, как просто вывезти его подальше. И подешевле.

Ну это же мусор... ничего не стоит.

И земля денег не просит, а люди не способны себя защитить, не способны защитить свои права, потому что социальная услуга выгодна всем жителям многомиллионного города, который не хочет стать клоакой. Каждый из трех миллионов жителей Киева победил тысячу жителей Подгорцев, где-то так. Я к ним себя не отношу уже лет 8, как начала сортировать и утилизировать бытовые отходы.

Государство – это социальный договор, а не отдельные личности. Есть люди, которые хотят перемен, есть люди, которые не хотят перемен, есть те, кому просто безразлично. И количество людей в каждой группе и решают судьбу перемен, она, эта самая большая группа и есть государство.

Моя идея заключается в том, что люди, которые хотят жить в безопасности больше. Безопасность – наша базовая потребность.

Все то, что делает УБС сегодня – это создает условия для будущей безопасности. Чтобы не было свалок, чтобы не было ошибок в экономическом обосновании тарифов, чтобы каждому было понятно – хочешь жить в безопасном экологическом плане городе – сортируй, не бросай под ноги мусор, пиши в службы, которым мы платим за уборку, заставляй отчитываться службы, которым мы платим зарплаты.

Нет абстрактного государства. Мы это поняли давно.

Есть мы и наш выбор. И есть отсутствие выбора. Все просто – делаешь что-то, увеличиваешь влияние, не делаешь – живешь в опасности.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net