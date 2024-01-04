Вскоре вступят в силу законодательные изменения статуса английского языка как одного из языков международного общения

Данная модель "слизана" из Тайваня. Однако тайваньская политика достижения двуязычия к 2030 году (Bilingual 2030 policy) заключается не в отрыве школьников от какого-то "вредного второго языка" и обучения "правильному второму языку", а в конкретных возможностях, которые это двуязычие дает.

Именно поэтому Тайвань в программе школьного двуязычия делает ставку на Австралию и ее университеты, а не США.

"Двуязычная страна 2030" на Тайване имеет своими целями приведение профессиональных умений работающих тайванцев в большее соответствие с общемировыми стандартами и привлечение на Тайвань транснациональных предприятий, что даст местным индустриям возможность активнее осваивать внешние рынки и создавать на Тайване более высококачественных рабочих мест.

Кроме того, "Тайвань намерен и дальше сотрудничать с Австралией в интересах подготовки значительного контингента высококвалифицированных двуязычных специалистов и развития соответствующего современным стандартам профессионального обучения".

Для этого действует совместная программа признания ученых степеней.

Кстати, именно то, что я предлагаю сделать в Украине: открытие новых технологических образовательных центров для передачи украинцам современных компетенций и навыков, инноваций и технологий.

Вовлечение в образовательный процесс крупных международных компаний.

Пока "двуязычие" у нас внедряют без всякой практической привязки – транснациональные предприятия в Украине почему-то не появились.

Тот, кому нужен английский (обучение, работа, миграция за границу), изучит его и без специального закона.

Но это будет меньшинство.

А для большинства нужны практические стимулы и реальное содержание.

Кроме того, требуется широкий сегмент частных школ.

Без всего указанного выше, изучение английского превратится у нас в "обязательство" как изучение иностранных языков в СССР (я таким образом изучал в школе испанский, которая понадобилась мне в жизни только один раз при переводе песни из сериала "Просто Мария").

В современных условиях это приведет к появлению украинской версии "афроанглийской".

Будет "укроанглийский".

Правда, с огромным расходованием бюджетных средств.

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