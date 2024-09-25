До этого деятельность рейтинговых агентств регулировалась статьями разных законов и постановлением об утверждении национальной рейтинговой шкалы.

Напомню, что рейтинговые агентства призваны оценивать рискованность заемщиков или рискованность отдельных займов. Таким образом, в идеале благодаря рейтингам можно, например, покупать долговые ценные бумаги заемщика с полным пониманием, какова вероятность, что за ними будут производиться выплаты в полной мере.

До сих пор уровень доверия к украинским рейтинговым агентствам был всегда низким, а услуги крупных международных агентств слишком дорогими для небольших и средних заемщиков.