До цього діяльність рейтингових агентств регулювалася статтями в різних законах та постановою про затвердження національної рейтингової шкали.

Нагадаю, що рейтингові агентства покликані оцінювати ризикованість позичальників чи ризикованість окремих позик. Таким чином, в ідеалі завдяки рейтингам можна, наприклад, купувати боргові цінні папери позичальника з повним розумінням, якою є ймовірність, що за ними проводитимуться виплати повною мірою.

Досі рівень довіри до українських рейтингових агентств був завжди низьким, а послуги великих міжнародних агентств надто дорогими для невеликих і середніх позичальників.