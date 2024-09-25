Чому купувати боргові цінні папери стане безпечніше
Андрій Нестерук
голова департаменту стратегії Finteum
До цього діяльність рейтингових агентств регулювалася статтями в різних законах та постановою про затвердження національної рейтингової шкали.
Нагадаю, що рейтингові агентства покликані оцінювати ризикованість позичальників чи ризикованість окремих позик. Таким чином, в ідеалі завдяки рейтингам можна, наприклад, купувати боргові цінні папери позичальника з повним розумінням, якою є ймовірність, що за ними проводитимуться виплати повною мірою.
Досі рівень довіри до українських рейтингових агентств був завжди низьким, а послуги великих міжнародних агентств надто дорогими для невеликих і середніх позичальників.
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