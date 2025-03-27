Вопросы премий за уничтоженный танк или БМП относительно длительное время внедрены на уровне подзаконных нормативно-правовых актов в ВСУ и регулируются Приказом от 18/09/2020 №340 "О вопросе реализации постановления от 20 января 2016 года № 18".

В то же время, очевидно, и масштабы ведения боевых действий, и количество пораженной техники, как и способы фиксации поражения с 2016 года, значительно эволюционировали, что привело к тому, что в ноябре 2024 года Министерство обороны сообщило о проведении проверки эффективности функционирования Приказа и "опроса военных по получению вознаграждений".

После чего в декабре 2024 года в Facebook заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила: "Военнослужащие ВСУ смогут подать электронный рапорт на получение вознаграждения за уничтоженную технику армии РФ через приложение Минобороны "Армия+".

Но является ли указанное премирование эффективным методом вознаграждения лучших бойцов или же это условно справедливая популистическая идея?

Прежде всего следует проанализировать, как происходит процедура подтверждения поражения (захвата) военной техники в пока действующем Приказе.