Питання премій за знищений танк чи БМП порівняно тривалий час впроваджені на рівні підзаконних нормативно-правових актів у ЗСУ та регулюються Наказом від 18/09/2020 №340 "Про питання реалізації постанови від 20 січня 2016 року № 18".

Водночас, очевидно, і масштаби ведення бойових дій, і кількість ураженої техніки, як і способи фіксації ураження з 2016 року значно еволюціонували, що призвело до того, що в листопаді 2024-го Міністерство оборони повідомило про проведення перевірки ефективності функціонування Наказу та "опитування військових щодо отримання винагороди за знищену техніку".

Після чого у грудні 2024 року у Facebook заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила: "Військовослужбовці ЗСУ зможуть подати електронний рапорт на отримання винагороди за знищену техніку армії РФ через застосунок Міноборони "Армія+".

Та чи є вказане преміювання ефективним методом винагородження найкращих бійців, чи умовно справедливою популістичною ідеєю?

Насамперед варто проаналізувати, як відбувається процедура підтвердження ураження (захоплення) військової техніки в поки чинному Наказі.