И теперь очень большой вопрос, как наши союзники будут отвечать на этот вызов

То, что ракеты из КНДР теперь бьют по Украине, делает российско-украинскую войну глобальной, поскольку Северная Корея имеет особое и очень непростое позиционирование в Азии и по отношению к Южной Корее, и Японии. Долгое время считалось, что Китай контролирует северокорейский режим. На самом деле Ким Чен Ин пытается поднимать ставки и тоже диверсифицировать свои карты геополитическим сотрудничеством с Путиным, что, как я считаю, не нравится китайцам.

И теперь очень большой вопрос, как наши друзья будут отвечать на этот вызов. Это вызов не только для нас, но и для них. Фактически северокорейский режим впервые начал экспортировать оружие и во-вторых – экспортировать его путину, и третье – они получают возможность прямого использования своих ракет. А если так – они получают опыт, который будет использован по отношению к американским войскам, южнокорейским, японским, возможно, к кому-то другому.

Поэтому вопрос дополнительных санкций может быть и это могут быть санкции как официальные, публичные, так и не публичные, чтобы перерезать им различные цепочки поставки и все пути обхода санкций. А я считаю, что Россия учится у северокорейского режима здесь.

И второй момент – мы прекрасно понимаем, что безопасность становится глобальной и происходящее в Азии влияет на нас. И напротив. И то, что вызов для США в Азии, так же вызов для Европы.

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