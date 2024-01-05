І тепер дуже велике питання, як наші союзники відповідатимуть на цей виклик

Те, що ракети з КНДР тепер бʼють по Україні, робить російсько-українську війну глобальною, оскільки Північна Корея має особливе і дуже непросте позиціонування в Азії і по відношенню до Південної Кореї, і до Японії. Тривалий час вважалося, що Китай контролює північнокорейський режим. Насправді Кім Чен Ін намагається піднімати ставки і теж диверсифікувати свої карти геополітичні співпрацею з Путіним, що, як я вважаю, не подобається китайцям.

І тепер дуже велике питання, як наші друзі відповідатимуть на цей виклик. Це виклик не тільки для нас, але й для них. Фактично північнокорейський режим вперше почав експортувти зброю і по-друге – експортувати її путіну, і третє – вони отримують можливість прямого використання своїх ракет. А якщо так – вони отримують досвід, який буде використано по відношенню до американських військ, південнокорейських, японських, можливо, когось іншого.

Тому питання санкцій додаткових може бути і це можуть бути санкції як офіційні, публічні, так і не публічні, щоб перерізати їм різні ланцюжки постачання і всі шляхи обходу санкцій. А я вважаю, що Росія навчається у північнокорейського режиму тут.

І другий момент – ми прекрасно розуміємо, що безпека стає глобальною і те, що відбувається в Азії, впливає на нас. І навпаки. І те, що є викликом для США в Азії, так само є викликом для Європи.

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