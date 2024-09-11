Законодательство о виртуальных активах обсуждается в Украине уже много лет. Хотя первая попытка ввести крипторегулирование была еще в 2017 году, на сегодняшний день в Украине все еще нет действующего закона. За это время ситуация в мире тоже изменилась коренным образом. Первые украинские законопроекты рассматривались как заявка на лидерство – попытки быть среди первых стран, кто предложит благоприятные условия для развития рынка.

Сегодня обращение виртуальных активов и связанные с ними услуги в той или иной степени урегулированы в большинстве развитых стран. Во многих странах Азии и Южной Америки законодательство вводится сейчас. Даже традиционные тихие гавани – оффшорные юрисдикции – под давлением ЕС, Соединенных Штатов и международных институтов, таких как FATF, одна за другой вводят регулирование для поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (VASP).

Отсутствие регулирования в Украине приводит не только к экономическим потерям . Для формирования крипторинка нужно время – должна сформироваться необходимая инфраструктура, обращение услуг, а государственный аппарат должен получить необходимые компетенции для регулирования индустрии, – и в этом контексте мы позади европейских стран на 3-5 лет.

Попробуем разобраться, какие варианты крипторегулирования для внедрения в Украине.

MiCA