Законодавство про віртуальні активи обговорюється в Україні вже багато років. Хоч перша спроба запровадити крипторегулювання була ще у 2017 році, на сьогодні в Україні все ще немає діючого закону. За цей час ситуація в світі теж змінилася докорінно. Перші українські законопроекти розглядались як заявка на лідерство – спроби бути серед перших країн, хто запропонує сприятливі умови для розвитку ринку.

Сьогодні обіг віртуальних активів та послуги, пов'язані з ними, в тій чи іншій мірі врегульовані у більшості розвинених країн. В багатьох країнах Азії та Південної Америки законодавство запроваджується зараз. Навіть традиційній тихі гавані – офшорні юрисдикції – під натиском ЄС, Сполучених Штатів та міжнародних інституцій, як-от FATF, одна за одною запроваджують регулювання для постачальників послуг у сфері віртуальних активів (VASP).

Відсутність регулювання в Україні призводить не тільки до економічних втрат. Для формування крипторинку потрібен час – має сформуватись необхідна інфраструктура, обіг послуг, а державний апарат має здобути необхідних компетенцій для регулювання індустрії, – і в цьому контексті ми вже позаду європейських країн на 3-5 років.

Спробуємо розібратись, які є варіанти крипторегулювання для впровадження в Україні.

MiCA