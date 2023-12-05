Россия заявила про увеличение численности своей армии на 170 тысяч человек.

У некоторых экспертов уже услышал, что это для компенсации потерь в Украине.

Но такая оценка нелогична, ведь для возмещения потерь не нужно наращивать действующий численный состав.

Речь идет не о замещении, а о наращивании численного потенциала.

Несколько месяцев назад в моих аналитических расчетах фигурировала цифра увеличения армии РФ на 140 тысяч человек.

Как видим, моя оценка не сильно отличается от фактического показателя увеличения армии РФ.

Откуда взялась моя цифра в 140 тысяч.

Расчет очень простой.

Убыль личного состава в армии РФ (по всем видам потерь) можно оценить в 100 тысяч человек в год.

Пополнение личного состава – в 240 тысяч человек в год.

Профит, если так можно выразиться, составляет + 140 тысяч в год.

Это моя аналитическая оценка.

Армию РФ увеличили на 170 тысяч.

Значит либо в части потерь, либо в части подписания контрактов на службу есть отличия.

Но они не существенные.

В целом, потенциал наращивания личного состава армии РФ можно оценить в 150-200 тысяч в год, то есть в 750 тысяч – 1 млн человек за пять лет.

Это та самая модель Александра Свечина из его книги "Стратегия", которая сейчас стала основой стратегий генштаба РФ.

Речь о таких моделях как "война на измор" и "перманентная мобилизация".

То, что РФ делает сейчас – это и есть та самая "перманентная мобилизация" и "война на измор".

То есть, постепенное, планомерное и неуклонное наращивание численности армии до достижения точки, когда будет сформирована критическая масса численного превосходства.

Резюме: РФ будет методично наращивать свой армейский потенциал на 150-200 тысяч человек в год.

Именно поэтому, все разговоры о массовой разовой мобилизации в РФ сразу после выборов президента в марте 2024 года, на мой взгляд, ошибочны.

Такая массовая мобилизация ничего не даст РФ, наоборот – подорвет ее силы, разрушит экономику и потенциал ведения войны.

Другое дело, привлекать на контракты по 150-200 тисяч в год, что вполне возможно.

Под это увеличение будут постепенно подтягиваться и материально-технические и финансовые ресурсы.

Тем более, что выплаты по контрактам таким новым военнослужащим в условиях блокирования импорта являются, по сути, инвестициями в свою же экономику через платежеспособный спрос и военную ипотеку.

Данный расклад нужно учитывать в нашем "стратегическом планировании силы".

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