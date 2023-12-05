Росія заявила про збільшення чисельності своєї армії на 170 тисяч жителів.

Деякі експерти вже кажуть, що це для компенсації втрат в Україні.

Але така оцінка нелогічна, адже для відшкодування втрат не потрібно нарощувати чисельний склад, що діє.ʼ Йдеться не про заміщення, а про нарощування чисельного потенціалу.

Декілька місяців тому в моїх аналітичних розрахунках фігурувала цифра збільшення армії РФ на 140 тисяч осіб. Як бачимо, моя оцінка не дуже відрізняється від фактичного показника збільшення армії РФ.

Звідки взялася моя цифра у 140 тисяч. Розрахунок дуже простий. Зменшення особового складу в армії РФ (за всіма видами втрат) можна оцінити у 100 тисяч чоловік на рік. Поповнення особового складу – у 240 тисяч осіб на рік. Профіт, якщо так можна сказати, становить + 140 тисяч на рік. Це моя аналітична оцінка.

Армію РФ збільшили на 170 тисяч.

Значить або у частині втрат, або щодо підписання контрактів на службу є відмінності. Але вони не суттєві.

Загалом потенціал нарощування особового складу армії РФ можна оцінити в 150-200 тисяч на рік, тобто в 750 тисяч – 1 млн осіб за п'ять років.

Це та сама модель Олександра Свечіна з його книги "Стратегія", яка зараз стала основою стратегій генштабу РФ.

Мова про такі моделі як "війна на змор" та "перманентна мобілізація". Те, що РФ робить зараз – це і є та сама "перманентна мобілізація" і "війна на змор".

Тобто поступове, планомірне та неухильне нарощування чисельності армії до досягнення точки, коли буде сформовано критичну масу чисельної переваги.

Резюме: РФ методично нарощуватиме свій армійський потенціал на 150-200 тисяч чоловік на рік.

Саме тому всі розмови про масову разову мобілізацію в РФ відразу після виборів президента в березні 2024 року, на мій погляд, помилкові.

Така масова мобілізація нічого не дасть РФ, навпаки – підірве її сили, зруйнує економіку та потенціал ведення війни.

Інша річ, залучати на контракти по 150-200 тисяч на рік, що цілком можливо.

Під це збільшення поступово підтягуватимуться і матеріально-технічні та фінансові ресурси.

Тим більше, що виплати за контрактами таким новим військовослужбовцям в умовах блокування імпорту є, по суті, інвестиціями у свою економіку через платоспроможний попит та військову іпотеку.

Цей розклад потрібно враховувати у нашому "стратегічному плануванні сили".

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