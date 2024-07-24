Решения Трампа будут на 100% основываться на политических интересах США. Эти интересы ни в коем случае не предполагают проигрыша Украины

1. Проигрыш Украины ни в коем случае не устроит США, потому что это приведет к ослаблению Штатов и ЕС в пользу Китая. Доминанта в мире Европы, Америки, Британии строилась веками и стоила триллионов долларов, разрушить это все вне разума. По сравнению с этими потерями помощь Украине вообще ничего не стоит этим странам.

2. На стороне Украины будут крупные американские корпорации. Началось мировое перевооружение, вызванное войной в Украине. Они уже зарабатывают на продаже новой военной техники. К тому же, крупные корпорации США уже воспользовались войной, чтобы перебалансировать в свою пользу мировые рынки горючего. Теперь они пытаются вытеснить Россию с рынка ядерной энергии.

3. Война в Украине помогает США выиграть соревнование за рынок космических услуг, который оценивается в 500 миллиардов долларов в год. Санкционное давление на Россию позволит уничтожить "Роскосмос" и увеличить свою долю на рынке.

Что касается текущей риторики ведущего кандидата в президенты США — это чистой воды предвыборная пропаганда. Она направлена исключительно на электорат в Соединенных Штатах. Притворная "дружба" с Путиным закончится, как только он доберется до Белого Дома.

Поэтому единственное, что может испортить такой баланс сил, – это отсутствие единства Украины, которое было в начале войны. Когда весь мир видел, как мы объединились, чтобы победить врага и присоединился к этому. Сейчас нам нужно снова найти необходимые слова и договориться с администрацией Трампа. Возможно, нам даже предоставят самолеты и другое оружие, в котором мы так сильно нуждаемся для победы и которое мы не получили до сих пор от Байдена.

Итак, в любом случае я положительно вижу будущие отношения Украины и США. Байден был нашим бесспорным союзником, но и новый президент Америки останется с нами.

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