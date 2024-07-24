Рішення Трампа будуть на 100% ґрунтуватися на політичних інтересах США. Ці інтереси в жодному разі не передбачають програшу України

1. Програш України у жодному разі не влаштує США, бо це призведе до ослаблення Штатів та ЄС на користь Китаю. Домінанта у світі Європи, Америки, Британії будувалася століттями та коштувала трильйонів доларів, зруйнувати це все за межами розуму. Порівнюючи з цими втратами, допомога Україні взагалі нічого не коштує цим країнам.

2. На боці України будуть великі американські корпорації. Розпочалося світове переозброєння, спричинене війною в Україні. Вони вже заробляють на продажу нової військової техніки. До того ж великі корпорації США вже скористалися війною, щоб перебалансувати на свою користь світові ринки пального. Тепер вони намагаються витіснити Росію з ринку ядерної енергії.

3. Війна в Україні допомагає США виграти змагання за ринок космічних послуг, який оцінюється в $500 млрд на рік. Санкційний тиск на Росію дозволить знищити Роскосмос та збільшити свою частку на ринку.

Щодо поточної риторики провідного кандидата у президенти США, то це чистої води передвиборча пропаганда. Вона спрямована виключно на електорат у Сполучених Штатах. Вдавана "дружба" з Путіним закінчиться, щойно він дістанеться Білого дому.

Тож єдине, що може зіпсувати такий баланс сил, – це відсутність єдності України, яка була на початку війни. Коли весь світ бачив, як ми обʼєдналися, щоб перемогти ворога, та приєднався до цього. Зараз нам потрібно знову знайти необхідні слова та домовитися з адміністрацією Трампа. Можливо, нам навіть нададуть літаки та іншу зброю, якої ми так сильно потребуємо для перемоги і яку ми не отримали досі від Байдена.

Отже, у будь-якому випадку я позитивно бачу майбутні відносити України та США. Байден був нашим безперечним союзником, але й новий президент Америки залишиться із нами.

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