Почему я против?

Первый аргумент – исторический. Это не нова идея. Несколько стран в истории пробовали ее имплементировать и заканчивалось это обычно одинаково: обычные граждане понимали, что теперь война только для бедных и отчуждалась от нее, переставали воспринимать войну как свою. Как следствие – проблемы с мобилизацией, рост протестных настроений, бунты.

Кому интересны примеры, гуглите Draft Week – так назвали бунты в Нью-Йорке во время Гражданской войны в США. Одной из причин бунтов было недовольство "коммутационными платежами" – возможностью состоятельных людей за 300 долларов. (большие деньги того времени) не идти в армию, а отправить вместо себя другого человека. Ну или просто посмотрите "Банды Нью-Йорка", там как раз этими бунтами фильм заканчивается.

Второй аргумент – психологический. Война для всех. Мы должны быть единым социумом, с едиными вызовами и совместной работой над их преодолением, как это было в конце февраля 2022 года, когда все мы помогали друг другу, когда в очередях в военкомат стояли друг за другом работники заводов и этих заводов владельцы, айтишники и механики , студенты и люди пенсионного возраста

Абсолютное равенство невозможно, это факт, но это идеал, к которому следует приближаться, а не удаляться. Война пришла не к богатым или бедным, война пришла ко всем украинцам, и разделять нашу нацию – это шаг не к победе, а к поражению в войне.

Третий аргумент – логичный (или софистический, называйте как хотите). Каждое решение должно решать какую-либо задачу. Если задачей является наполнение бюджета и рост экономики за счет того, что более состоятельные не уйдут на фронт, это неэффективное решение задачи.

Гораздо эффективнее провести судебную реформу, упростить налоговую систему, способствовать прозрачности и легкости ведения бизнеса, привлекать иностранные инвестиции и в конце концов сделать так, чтобы специалисты в чем-то, например в логистике, имели возможность в армии заниматься тем, что они умеют лучше всего. Это даст плюс – экономический рост – без минуса социального напряжения. Хотя, конечно, принять любой неразумный закон гораздо легче, чем провести любую системную реформу. А последствия – они ведь не сегодня, а завтра. А когда там это завтра наступит, верно?

И последний – не аргумент, а призыв.

Отбросьте эту идею. Выбросьте ее из головы. Я не для того воевал, чтобы потерять свою страну в бунтах и раздоре между своими.

Воевать должны все, независимо от размера кошелька. Закон должны придерживаться все, независимо от размера кошелька. Страдать и разделять боль, побеждать и проигрывать в войне должны все вместе и рядом.

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