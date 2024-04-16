Закон о мобилизации не содержит никакой действенной мотивации для мобилизации, равно как не содержит действенной санкции за уклонение от мобилизации

Он не предоставляет ТЦК никаких системных инструментов для работы и не открывает для них никаких государственных баз данных, поэтому ТЦК продолжат полыхать над страной как воронки и хватать на улицах кого попало, провоцируя скандалы и еще больше демотивируя население.

Конечно, в таких условиях абсолютно все понимают, что новой, большой эффективной волны мобилизации не будет. Закон никак не приводит к какому-либо системному усилению мобилизации.

А если не будет большой волны мобилизации – понятно, что не будет возможности к демобилизации. Собственно, вычеркивание демобилизации из закона и отсутствие даже сроков рассмотрения отдельного законопроекта о демобилизации – это признание властями того факта, что она провалила мобилизацию.

Я вижу всему вышеперечисленному только одну общую причину: СТРАХ ПОТЕРЯЛИ.

Верим, что и так как-нибудь будет. А если не будет, то меня не коснется, лично я как-то пропетляю.

А проблема у такого мировосприятия тоже только одна: РАНО УТРАЛИ.

Путин жив.

РФ жива.

РФ сильнее с каждым днем.

РФ готова играть в долгую.

РФ, может, хочет и собирается воевать еще как минимум три года.

РФ, может, хочет и собирается торпедировать всю нашу европейскую поддержку и дальше коррумпировать всех европейских политиков и чиновников, которых сможет.

РФ обладает мощной военной промышленностью, которая становится сильнее.

РФ обладает мощным мобилизационным потенциалом из буквально миллионов немотивированных дураков, которых она может хватать на улицах без повышения недовольства населения, в отличие от нас.

Что мы имеем?

У нас есть размышления населения на тему, нужно ли защищать свой дом, если враг уже в него вторгся.

У нас есть инициативы власти, которые никоим образом не мотивируют население защищать свой дом, а наоборот, порождают у населения вопросы, а этот дом все еще наш.

В этих условиях добровольцы 2022 года, шедшие в армию, а оказавшиеся в армии, также теряют мотивацию и из добровольцев становятся уклонистами, просто уже в армии, с оружием, отличиями и наградами.

Поэтому если в 2022 году мы бежали, в 2023 году шли, в 2024 году, принимая решение о мобилизации, сели и сидим, в 2025 году мы упадем, а российские сапоги по нам протопчутся дорогой в Европу.

А тот миллион мужчин в эмиграции, которых мы лишили консульских услуг, будет петь заунывных песен о том, как мы проиграли Третьи Освободительные Соревнования, хотя были героями и патриотами, красивыми и молодыми, и все у нас было, и английская сабля, и немецкий конь, и украинская победа.

Только ума не было.

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