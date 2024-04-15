Кто не имеет собственного проекта будущего, тот только ресурс для тех, у кого проект будущего есть

Первая причина – западные инвестиции, которые пришли в Израиль, потому что чрезвычайно благоприятный бизнес-климат и верховенство права.

А вторая причина – безусловный геополитический вектор Израиля, основой которого является отсутствие иллюзий по поводу будущего в случае поражения.

О нашем бизнес-климате, верховенстве права, геополитической многовекторности (зачеркнуто) неразборчивости, "какая разница" и заигрывании с Москвой на протяжении десятилетий – всем известно.

Мероприятие руководствуется интересами, а не ценностями, и защищает тех, кто ему полезен – а на жертвы, страдания, договоры и международные правила нахчать, такой вот Realpolitik. Такое взрослое понимание противоположно детскому ожиданию, что хорошие взрослые дяди придут и спасут, потому что в кино всегда счастлив конец.

Но исходя из Realpolitik, может быть объектный подход: ну не интересны ли мы, что же делать. Они имеют мощную диаспору, (неподтвержденную) ядерную бомбу, статус приоритетного военного союзника и десятки миллиардов инвестиций. А у нас только враг, который пугает даже своим упоминанием.

А может быть субъектный подход. Мы сегодня не интересны, но завтра должны стать интересными. Завтра мы должны иметь десятки миллиардов инвестиций (это возможно при благоприятном бизнес-климате), статус приоритетного военного союзника (кто-то должен быть оператором безопасности в регионе), интереснейшие инновации в сфере военных технологий, мощную диаспору (которую нужно не отрезать, а сделать частью Великой Украины, мировой нации) и т.д. И доказать, что старый раненый русский медведь не так страшен, а его превращение – в интересах наших союзников. Ибо им достанется его теплая меховая кожа.

Если я сегодня способен сделать силовое упражнение 20 раз, а хочу 50 раз, потому что Саша может, а я нет, – это не комплекс неполноценности. Это целеполагание, за которым следует разработка и воплощение проекта.

Внутренний локус контроля: ответы на все главные вопросы находятся внутри тебя.

Кто не имеет собственного проекта будущего, тот ресурс для тех, у кого проект будущего есть, сказал Хай Тао.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net