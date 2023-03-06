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Полезные дела безнаказанными не остаются

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Полезные дела безнаказанными не остаются

журналіст, співзасновник партії "Демократична Сокира"
06.03.2023, 16:30

Была такая хорошая идея: построить в Украине антикоррупционные структуры, которые искореняли бы главную проблему — продажных чиновников и взяточников.

Идея изначально была не без проблем, и ключевыми были две.

Во-первых, бороться с коррупцией методом точечных ударов по отдельным персонам — это как тараканов тапками давить. Процесс любопытен, но если у вас кухня похожа на помойку, на место каждого убитого таракана будут заступать четыре. А если у вас зарегулирована страна, где каждый чиновник районного уровня может создать проблему бизнесмену, то считайте, что у вас и не кухня совсем, а привокзальный туалет. Тоже районного уровня.

Вторая проблема заключалась в том, что если в стране все правоохранительные структуры коррумпированы, как выстроить еще одну – честную и прозрачную? Эту проблему планировалось решить контролем общества и зарубежных доноров.

Но тут случилась война. Зарубежным донорам уже немного не до этих вопросов, чем отдельные тараканы радостно и пользуются. А что же гражданское общество? А как-то получилось так, что за годы сложного построения антикоррупционной вертикали профильные НГО так прикипели душой к подшефным структурам, что признать, что чадо делает что-то не то – это как выстрел себе в ногу. Ведь если ты десять лет боролся за то, чтобы создать еще одну репрессивную машину, то кто ты после этого? Точно не герой романа.

И вот имеем.

Сейчас антикоррупционная вертикаль ведет три дела – против экс-председателя Нафтогаза Андрея Коболева, против экс-руководителя аэропорта Борисполь Евгения Дыхне и экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского. И у этих дел много общего:

- все трое в свое время считались одними из лучших менеджеров страны;

- все трое были успешны в управлении предприятиями с долей государственной собственности;

– во всех трех случаях аргументация обвинения крайне сомнительна.

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Так, Коболев обвиняется в том, что после громкой победы над Газпромом, которая принесла государству миллиарды долларов, он насчитал себе слишком высокую премию. Но, во-первых, премию насчитал наблюдательный совет предприятия (в который входил, в частности, один действующий советник президента США Байдена), а во-вторых, ограничение по премиям тогда действовало только для госпредприятий, а Нафтогаз – национальная акционерная компания (это юридически разные формы собственности)

Дыхне обвиняют в том, что он по дешевке сдавал в аренду помещения аэропорта. Ирония заключается в том, что альтернативой было совсем их не сдавать (во время войны аэропорты не очень прибыльны), а значит, предприятие просто не имело бы с них никаких средств.

Пивоварский же подписал решение о пониженной ставке сбора в порту "Пивденный". Опять-таки, шла война, и украинская транспортная инфраструктура должна была демпинговать, чтобы иметь хоть какие-то средства. Но дело еще и в том, что это решение прошло полное обсуждение в Кабмине и согласование всех профильных структур.

Фактически все трое не забрали что-то из госбюджета, а наоборот, наполнили его в сверхсложной ситуации. Однако теперь всем троим грозит тюрьма. Это выглядит слишком поучительно. Мы все мечтаем, что в государство придут технократы с хорошим опытом и западным образованием, которые будут проводить реформы и привлекать к нам деньги. Но когда такое действительно делают – их предлагают отблагодарить арестом. Многие ли после этого захотят идти работать в государственные структуры, имея возможность зарабатывать гораздо больше в частном секторе, без риска для свободы и репутации?

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Эти три дела уже нанесли непоправимый удар по корпоративной реформе, которая была одним из немногих внутриполитических успехов Украины за последние десять лет. И показали очень неприятный пример на будущее.

Защитники вертикали говорят: постойте, это всего три дела из более тысячи открытых. Немного не так: это три дела, о которых мы знаем. Их фигуранты достаточно известны, чтобы иметь какую-то общественную поддержку и медийный резонанс. А сколько еще таких "спорных моментов" в другой тысяче – это нам только предстоит узнать.

А пока попытаемся хотя бы спасти тех, кто помог стране в не самый простой момент ее истории.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
андрей коболевАндрей ПивоварскийЕвгений Дыхне
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