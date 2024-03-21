За границей сейчас более 500 000 учеников и студентов, выехавших во время полномасштабного вторжения. Около 30% находятся в Польше

Пока власти Польши позволяют украинским ученикам учиться онлайн в украинских школах, однако уже в ближайшее время планируют изменить правила и ввести обязательное обучение в местных школах. Над этим вопросом уже работает Министерство национального образования Польши. Польские власти объясняют это тем, что никто не оценивает систему онлайнового обучения и дети могут быть лишены своего права на качественное образование.

Перевод учащихся на обучение в польские школы может лишить их возможности изучать украинский язык и культуру. Это вызывает вопрос сохранения идентичности и культурного наследия. В польском правительстве заявляют, что не хотят лишать права украинских учеников изучать свой родной украинский язык, и уверяют, что ищут возможности изучать украинский как второй иностранный язык, однако готовых решений на сегодняшний день пока не предлагают.

В то же время в Польше действуют 2115 школ, где русский язык преподается как второй иностранный язык. Данные Министерства национального образования свидетельствуют, что в этих заведениях обучаются 166 156 учеников. Такие школы пользуются популярностью среди украинских детей.

Изучение украинского компонента можно организовать, если приравнять в правах на изучение родного языка тех украинских детей, которые имеют статус национального меньшинства, и тех, которые имеют статус временной защиты (UKR). Законодательство Польши не предусматривает возможности обучения детей-беженцев их языку и истории. Есть даже случаи наложения штрафов на заведения, которые по заявлениям родителей разрешали изучение украинского языка детям, приехавшим в Польшу после 24 февраля 2022 года. Чтобы быть классифицированным как меньшинство, ученик должен иметь польское гражданство.

Приравнивание беженцев со статусом UKR к национальному меньшинству даст украинским ученикам возможность продолжить обучение на языке меньшинства в двуязычных школах или учреждениях, где украинский язык признают вторым языком. Другим типом школ или отделов, приспособленных к такому типу преподавания, могут быть школы, в которых обучение на языках меньшинства происходит только в форме дополнительных классов и занятий на языке меньшинства, а остальные предметы преподаются на польском языке.

Закон об образовании в Польше не определяет, какой иностранный язык нужно изучать в школе. Окончательное решение относительно современных иностранных языков, которые обязательно будут изучаться в школе, принимает директор школы по согласованию с педагогическим советом и руководящим органом, учитывая, среди прочего, возможность трудоустройства для преподавания иностранного языка учителя необходимой квалификации. И решающее значение здесь имеет наличие преподавателя иностранного языка. Поэтому возникает вопрос, найдется ли необходимое количество учителей для преподавания украинского языка в Польше?

Решением может стать подписание межправительственного соглашения между Украиной и Польшей о признании украинских дипломов учителей в Польше. По состоянию на сегодняшний день лицо, которое получило квалификацию педагога после 20 июня 2006 года в Украине и желает работать по этой профессии в Польше, должно нострифицировать свой диплом.

Если диплом о высшем образовании получен до 20 июня 2006 года, можно пройти процедуру признания через Национальное агентство академического обмена (NAWA). Это необходимо сделать для того, чтобы иметь возможность подать заявку на получение профессионального лицензирования в соответствии с нормативными актами, определяющими правила реализации этой профессии в Польше.

Межправительственное соглашение между Украиной и Польшей, над которым работают в Министерстве образования и науки Украины, призвано упростить процедуру нострификации.

Украине особенно важно сохранить возможность изучения украинского языка, истории и культуры для сохранения самоидентичности украинских школьников. Благодаря знаниям и пониманию культуры и истории обеих стран из свидетелей такие ученики могут стать агентами изменений в отношениях Украины и Польши и способствовать развитию партнерства.

Такое "инвестирование" у учеников, которые будут понимать контексты обеих стран, в конечном счете взаимовыгодно, как для Польши, так и для Украины. Но если сейчас не приложить усилия для обеспечения возможности реализации украинского компонента в школах Польши (и других странах), то Украина потеряет целое поколение детей, которые в результате вынуждены были уехать за границу.

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