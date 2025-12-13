Самый счастливый город на планете в одной из самых счастливых стран мира. Превратив недельную поездку в эксперимент, Лейла Наджафи открывает пять секретов образа жизни в Копенгагене, которые меняют мировоззрение и дарят настоящую радость.

Удивительно простые ритуалы, спокойствие и минимализм – даже в моде и транспорте – окончательно убедили автора Business Insider, что эти "генераторы счастья" работают, даже если их перенести домой в другую страну. Полезные выводы из эксперимента.