Поведение Польши в отношении Украины имеет конкретные предпосылки. Да, у нас большая созависимость, и, думаю, поляки это знают. Есть понимание, что должны быть отношения, которые позволят выстраивать устойчивую структуру в Балто-Черноморском регионе. Но Польша, как и любая страна в Европе, также понимает, что сильная Украина им не нужна. Им нужна какая-то вялая территория, заглядывающая в рот полякам и другим странам.

Думаю, что некоторые до сих пор считают, что Польша является "адвокатом Украины" в Европе. Это не так. Поляки ясно осознают, что сильная Украина – это угроза в первую очередь для интересов самой Польши. Поэтому они и хотят, чтобы союз, о котором идет речь, выстраивался под "мудрым" руководством Польши и ни в коем случае не был равноправным. А такой формат Украину не устраивает.

Тем более что мы являемся конкурентами по многим аспектам. Но главное в том, что теперь Украина может играть ту роль, которую долгое время играла Польша. По крайней мере, последние 30 лет.

Польша после 1991 года была своеобразной витриной Запада в Восточной Европе и буфером между Германией и Россией. В нее закачивали большие ресурсы, ей прощали долги. К примеру, в 90-х годах ей простили 30 миллиардов долларов внешнего долга. Сейчас это около 60 миллиардов. Здесь следует признать, что поляки смогли воспользоваться предоставляемыми им возможностями. И молодцы! Их политику следует тщательно изучать и претворять в жизнь у себя.

Но теперь поляки понимают, что такую же роль может перехватить Украина. И на Украину могут переместиться акценты по вливанию денег, поскольку Украина более перспективна с точки зрения бизнеса, территорий и того функционала, который может выполнять, например, на создание на территории Евразии "иностранного легиона" – такой армии, где украинцы будут офицерами, а другие народы солдатами.

У Украины есть перспективы стать мощным игроком на Евразийском континенте, тем более что, как мы видим, Россия стремится к нестабильности. Поэтому у поляков здесь есть определенные ограничения. Плюс – россияне и беларусы ближе к украинцам по многим параметрам, чем поляки. И влияние Украины здесь значительно больше есть и будет. И Польша в таком формате, как она существовала последние 30 лет, уже не нужна. Исходя из этого и следуя собственным интересам, чтобы удержать свой статус, Польша будет снова навязывать Украине мнение о том, что украинцы – "папуасы", а они – большие "белые люди". Также пытаются делать и другие западные страны, чтобы украинцы не почувствовали себя субъектом мировой политики, а оставались объектами.

Поэтому не нужно кричать "караул" и смотреть на подобные заявления как на что-то страшное. Да, они будут применять разные методы, чтобы нас задеть, шпынять, не пустить в Евросоюз, выкручивать нам руки и т.д. Следует понимать, что все это лечится достаточно просто. Чем крепче в военном плане будет Украинское государство, тем проще мы сможем игнорировать разных курьеров, которые будут рассказывать, как нам жить. Больше ракет, мощный ВПК, больше возможностей быть полезными Западу. С Польшей следует строить абсолютно прагматические отношения и затягивать в первую очередь в экономические проекты.

Поэтому следует спокойно относиться к разного рода заявлениям наших западных партнеров, взрослеть, становиться сильнее и понимать, что к сильным прислушиваются, их уважают и им стараются услужить.

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