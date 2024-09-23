Поведінка Польщі щодо України має конкретні передумови. Так, у нас велика співзалежність, і, думаю, що поляки це знають. Є розуміння, що мають бути якісь стосунки, які дозволять вибудовувати стійку структуру в Балто-Чорноморському регіоні. Але Польща, як і будь-яка інші країна в Європі, також розуміє, що сильна Україна їм не потрібна. Їм потрібна якась млява територія, яка зазирає до рота полякам та іншим країнам.

Думаю, що дехто й досі вважає, що Польща є "адвокатом України" в Європі. Це не так. Поляки чітко усвідомлюють, що сильна Україна – це загроза в першу чергу для інтересів самої Польщі. Тому вони й хочуть, щоб союз, про який йдеться, вибудовувався під "мудрим" керівництвом Польщі і ні в якому разі не був рівноправним. А такий формат Україну не влаштовує.

Тим більше що ми є конкурентами у багатьох аспектах. Але головне полягає у тому, що тепер Україна може грати ту роль, яку довгий час грала Польща. Принаймні, останні 30 років.

Польща після 1991 року була своєрідною вітриною Заходу у Східній Європі та буфером між Німеччиною та Росією. В неї закачували великі ресурси, їй пробачали борги. Наприклад, у 90-х роках їй пробачили 30 мільярдів доларів зовнішнього боргу. Зараз це приблизно 60 мільярдів. Тут варто визнати, що поляки змогли скористатися можливостями, які їм надавали. І молодці! Їх політику слід ретельно вивчати та впроваджувати в життя у себе.

Але тепер поляки розуміють, що таку саму роль може перехопити Україна. І на Україну можуть переміститися акценти з вливання грошей, оскільки Україна більш перспективна з погляду бізнесу, територій і того функціоналу, який може виконувати, наприклад, на створення на території Євразії "іноземного легіону" – такої армії, де українці будуть офіцерами, а інші народи солдатами.

Україна має перспективи стати потужним гравцем на Євразійському континенті, тим більше, що, як ми бачимо, Росія прагне до нестабільності. Тому у поляків тут є певні обмеження. Плюс – росіяни й білоруси ближче до українців за багатьма параметрами, ніж поляки. І вплив України тут значно більший є і буде. І Польща у такому форматі, як вона існувала останні 30 років, вже буде не потрібна. Виходячи з цього і слідуючи власним інтересам, щоб утримати свій статус, Польща знову нав’язуватиме Україні думку про те, що українці є "папуасами", а вони великі "білі люди". Так само намагаються робити й інші західні країни, щоб українці не відчули себе суб’єктом світової політики, а залишалися об’єктами.

Тому не потрібно кричати "караул" і дивитися на подібні заяви, як на щось страшне. Так, вони застосовуватимуть різні методи, щоб нас зачепити, шпиняти, не пустити в Євросоюз, викручувати нам руки тощо. Варто розуміти, що все це лікується достатньо просто. Що міцнішою у військовому плані буде Українська держава, то простіше ми зможемо ігнорувати різних кур’єрів, які розповідатимуть, як нам жити. Більше ракет, потужний ВПК, більше можливостей бути корисними Заходу. З Польщею ж слід будувати абсолютно прагматичні стосунки та затягувати у першу чергу в економічні проєкти.

Тому варто спокійно ставитися до різного роду заяв наших західних партнерів, дорослішати, ставати сильнішими і розуміти, що до сильних дослухаються, їх поважають і їм намагаються прислужитися.

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