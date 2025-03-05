Понимают ли в США (я не об администрации Трампа, а об американской нации), что прекращение военной помощи Украине в самый сложный период войны с контекстом принуждения Украины к капитуляции (как бы это ни формулировали) будет иметь неисправимые последствия для украинско-американских отношений?

Напомним, что Украина по призыву США в 2003 году направила свою бригаду в Ирак для "установления демократии". Тогда не все союзники США по НАТО поддержали американскую операцию, а Украина продемонстрировала союзническую поддержку (о Кольчуге, Кучме и т.д. не будем сейчас говорить, потому что сейчас о другом).

Также Украина несколько раз поддерживала США на стратегическом уровне – и на Балканах, и с точки зрения лишения ядерного статуса, и отказом от строительства Бушерской АЭС в Иране в 1998 году (да, был такой факт в нашей истории – тогда Украина потеряла много с финансовой точки зрения).

Что мы получили взамен? Да, много слов поддержки и улыбок, и, безусловно, жизненно важную помощь в 2022-2024 гг. Однако сейчас США повели себя не как партнер. Отмечу, что те шаги, которые сейчас предприняли американцы, угрожают в первую очередь не способности Сил обороны вести боевые действия (здесь будут проблемы, но их можно решить), а способности защищать наши города и гражданскую инфраструктуру. Ибо Patriot защищают прежде гражданские объекты, гражданское население от ударов российской баллистики. Уровень цинизма может идиотизма (?) зашкаливает, когда американские представители заявляют, что возобновят военную помощь Украине (в том числе, информацию о российских ракетных пусках по украинским гражданам) тогда, когда Трамп убедится (!), что Украина готова к мирным переговорам.

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