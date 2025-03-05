Чи розуміють у США (я не про адміністрацію Трампа, а про американську націю), що припинення військової допомоги Україні у найскладніший період війни з контекстом примушення України до капітуляції (як би це не формулювали) матиме невиправні наслідки для українсько-американських відносин?

Нагадаю, що Україна на заклик США у 2003 році направила свою бригаду до Іраку для "встановлення демократії". Тоді не всі союзники США по НАТО підтримали американську операцію, а Україна продемонструвала союзницьку підтримку (про Кольчугу, Кучму тощо не будемо зараз говорити, бо зараз про інше).

Так само, Україна кілька разів підтримувала США на стратегічному рівні – і на Балканах, і щодо позбавлення ядерного статусу, і відмовою від будівництва Бушерської АЕС в Ірані у 1998 році (так, був такий факт у нашій історії – тоді Україна втратила багато з фінансового погляду).

Що ми отримали натомість? Так, багато слів підтримки і посмішок, і, безумовно, життєво важливу допомогу у 2022-2024 рр. Однак, зараз США поводяться не як партнер. Наголошу, що ті кроки, які зараз здійснили американці, загрожують у першу чергу не спроможності Сил оборони вести бойові дії (тут будуть проблеми, але їх можна вирішити), а здатності захищати наші міста й цивільну інфраструктуру. Бо Patriot захищають насамперед цивільні об`єкти, цивільне населення від ударів російської балістики. Рівень цинізму чи, може, ідіотизму (?) зашкалює, коли американські представники заявляють, що відновлять військову допомогу Україні (включно й інформацію про російські ракетні пуски по українських громадянах) тоді, коли Трамп упевниться (!), що Україна готова до мирних переговорів.

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