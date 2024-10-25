После БРИКС: куда будет двигаться дальше Глобальный Юг?
Сергей Чаплыгин
философ, историк религии, общественный деятель
Но с момента создания клуб Бразилии, России, Индии и Китая в 2006 году пока не изменил траекторию роста ВВП на душу населения этих стран-основателей.
Более того, ссуды в размере $5 млрд, которые Новый банк развития БРИКС рассчитывает предоставить в этом году, не могут сравниться с $72,8 млрд, распределенными Всемирным банком в виде кредитов, ссуд и грантов.
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