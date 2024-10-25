Но с момента создания клуб Бразилии, России, Индии и Китая в 2006 году пока не изменил траекторию роста ВВП на душу населения этих стран-основателей.

Более того, ссуды в размере $5 млрд, которые Новый банк развития БРИКС рассчитывает предоставить в этом году, не могут сравниться с $72,8 млрд, распределенными Всемирным банком в виде кредитов, ссуд и грантов.