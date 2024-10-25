Але з моменту створення клуб Бразилії, Росії, Індії та Китаю у 2006 році поки що не змінив траєкторію зростання ВВП на душу населення цих країн-засновників.

Ба більше, позики у розмірі $5 млрд, які Новий банк розвитку БРІКС розраховує надати цього року, не можуть зрівнятися з $72,8 млрд, розподіленими Світовим банком у вигляді кредитів, позик та грантів.