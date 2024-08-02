Путин ставит на хаос и ссоры. В Кремле четко просчитали, что этот обмен станет поводом для Трампа атаковать Белый дом. Еще раз повторюсь: Путину нужен хаос и ссоры, а своего кандидата у него нет.

В то же время Путин стал условно рукопожатным, несмотря на заявления Байдена, что ему не о чем говорить с Путиным. При этом в России спели песню "русские своих не бросают", что выгодно Путину. То есть Путин вообще ничего не потерял. Он показал Западу готовность к переговорам, но при этом не продемонстрировал никаких желаний менять свой мирный ультиматум по Украине.

Важно отметить, что во всем этом вообще не было Китая, который ищет свое место в этой геополитической игре. Кремль продемонстрировал Китаю, что может самостоятельно играть в политические игры без посредников. Проще говоря, Кремль в очередной раз (после заигрываний с КНДР и наступления на китайские позиции в Африке) показывает Пекину свою политическую независимость. Это если коротко о любимом тезисе многих о том, что Россия – вассал Китая.

Обмен пока не выглядит прелюдией к результативным переговорам. Исходя из концепции "хаотизации американской политики", Путину нужно водить за нос администрацию Байдена, а затем и Трампа, чтобы заставить начать диалог с Россией. Для Путина главная задача – возвращение к диалогу. И диалог сейчас – это самая главная цель Путина.

Какова вероятность заморозки конфликта в этом году (в начале следующего)? Есть две прямо противоположные концепции. Одна предполагает возможность этой заморозки. Вторая, исходя из плана Помпео, предусматривает войну еще год-два. За это время в России окончательно будут уничтожены (благодаря ВСУ) советские запасы танков, БМП и самолетов, а значит, в перспективе до 5-7 лет, как минимум, Россия физически не сможет угрожать НАТО. Достоверность второго сценария сейчас выглядит более вероятной, особенно ввиду того, что Путин сам себя загнал в ловушку и не может радикально снизить свои требования.

Идеальный сценарий для США – максимальное ослабление РФ с разворотом в сторону Запада (отрыв от Китая). Для КНР идеальный сценарий – ослабление РФ и максимальная привязка к Китаю. В то же время РФ не имеет технологической возможности без США или КНР строить сильное региональное государство в перспективе 10-15 лет. Деградация (технологическая) российской экономики началась уже сейчас. При таких вводных Путину крайне важно было бы останавливать войну сейчас и пробовать заигрывать с Пекином и Вашингтоном одновременно, но выглядит так, что он явно не готов к серьезным уступкам. И главная причина – это признать, что Россия не третий полюс мира.

Что касается Украины, то мы должны понимать: Путин хочет повторить на нашей территории историю конца XVIII века, которая известна как три раздела Польши. Но тогда это удалось сделать, прежде всего, из-за международной коалиции по поддержке этого процесса. Сейчас наша главная дипломатическая задача – не дать возможности сформировать даже намеки на такую коалицию. Если кто-то считает, что это невозможно, тот глубоко заблуждается.

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