Реформирование печально известной неблагополучной и склонной к кризисам экономики Аргентины не будет легким делом для президента Хавьера Милея. Но 12 июня Сенат страны одобрил сокращенный сводный законопроект, который, когда он в конечном итоге станет законом, предоставит Милею широкие исполнительные полномочия и откроет закрытую экономику Аргентины.

В законопроект включены положения, предоставляющие исполнительной власти полномочия по сокращению регулирования, предоставлению частным фирмам большей свободы действий при найме и увольнении работников и существенному сокращению финансирования образования. Также предусмотрены налоговые льготы и стимулы для иностранных инвестиций во внутреннюю экономику.

Пакет реформ из 328 статей не содержал всего того, о чем просил президент, самопровозглашенный "анархо-капиталист". Тем не менее, когда он будет окончательно одобрен, он, вероятно, будет включать в себя ряд глубоких реформ, которые представляют собой радикальный отход от государственно-ориентированной экономики Аргентины.

Примечательно, что президент Милей остается популярным, несмотря на массовые протесты (третье подобное мероприятие с момента его инаугурации в декабре 2023 года) и масштабы его планов по сокращению государственных расходов за счет сокращения субсидий и занятости в правительстве.

По оценкам, около 60% населения Аргентины так или иначе получают выгоду от общих государственных субсидий, будь то топливо или транспорт, или от щедрых государственных программ занятости.

Годовая инфляция при Милее была "сокращена" до 300 процентов, но, по крайней мере, до сих пор, ранние реформы не смогли существенно ускорить экономический рост. Ожидается, что в этом году ВВП сократится на 2,8%.

Аргентина и даже регион в целом никогда не избирали либертарианца. Тем не менее, этот либертарианский экономист легко победил своего оппонента-перониста Серджио Массу.

Но Перонистская партия, будь то через Перонистскую ВКТ или связанные с ней низовые сети, может легко контролировать улицу, как она делала в прошлом, устраивая крупные забастовки, закрывая сектора экономики и сея хаос на транспорте.

Многие обеспокоены тем, что театральному, непостоянному президенту не хватает не только поддержки Конгресса, но и личного темперамента, чтобы вести переговоры о своих масштабных реформах.

К его чести, с принятием этого законопроекта удалось сделать важный первый шаг, заручившись политической поддержкой правоцентристских и провинциальных партий, чтобы провести то, что, вероятно, будет лишь первым залпом в его нападении на обширную территорию страны, государственный аппарат и его жесткое вмешательство в экономику.

Многие из тех, кто поддерживает Милея, работают в неформальной экономике и являются молодыми избирателями. Для них ВКТ и многие существующие социальные и политические организации представляют собой далёкую, привилегированную элиту прошлого.

Пока что президент добился первого в новейшей истории профицита бюджета и подтолкнул экономику к рыночным реформам. Это принесло ему похвалу Международного валютного фонда, который выделил новый транш непогашенного кредита.

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