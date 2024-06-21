Реформування сумно відомої неблагополучної та схильної до криз економіки Аргентини не буде легкою справою для президента Хав'єра Мілея. Але 12 червня Сенат країни схвалив скорочений зведений законопроєкт, який, коли він зрештою, стане законом, надасть Мілею широкі виконавчі повноваження і відкриє закриту економіку Аргентини.

До законопроекту включено положення, що надають виконавчій владі повноваження щодо скорочення регулювання, надання приватним фірмам більшої свободи дій при наймі та звільненні працівників та суттєвому скороченню фінансування освіти. Також передбачено податкові пільги та стимули для іноземних інвестицій у внутрішню економіку.

Пакет реформ із 328 статей не містив усього того, про що просив президент, самопроголошений "анархо-капіталіст". Тим не менш, коли він буде остаточно схвалений, він, ймовірно, буде включати низку глибоких реформ, які являють собою радикальний відхід від державно-орієнтованої економіки Аргентини.

Примітно, що президент Мілей залишається популярним, незважаючи на масові протести (третій подібний захід з моменту його інавгурації у грудні 2023 року) та масштаби його планів щодо скорочення державних видатків за рахунок скорочення субсидій та зайнятості в уряді.

За оцінками, близько 60% населення Аргентини так чи інакше отримують вигоду від загальних державних субсидій, чи то палива чи транспорту, чи від щедрих державних програм зайнятості.

Річна інфляція при Мілеї була "скорочена" до 300 відсотків, але принаймні досі реформи не змогли суттєво прискорити економічне зростання. Очікується, що цього року ВВП скоротиться на 2,8%.

Аргентина і навіть регіон загалом ніколи не обирали лібертаріанця. Проте цей лібертаріанський економіст легко переміг свого опонента-пероніста Серджіо Массу.

Але Пероністська партія, чи то через Пероністську ВКТ, чи пов'язані з нею низові мережі, може легко контролювати вулицю, як вона робила в минулому, влаштовуючи великі страйки, закриваючи сектори економіки та сіючи хаос на транспорті.

Багато хто стурбований тим, що театральному, непостійному президенту не вистачає не лише підтримки Конгресу, а й особистого темпераменту, щоб вести переговори про свої масштабні реформи.

Втім з ухваленням цього законопроекту вдалося зробити важливий перший крок, заручившись політичною підтримкою правоцентристських та провінційних партій, щоб провести те, що, ймовірно, буде лише першим залпом у його нападі на велику територію країни, державний апарат та його жорстке втручання в економіку. .

Багато хто з тих, хто підтримує Мілея, працюють у неформальній економіці та є молодими виборцями. Для них ВКТ і багато існуючих соціальних і політичних організацій є далекою, привілейованою елітою минулого.

Поки що президент досяг першого в новітній історії профіциту бюджету і підштовхнув економіку до ринкових реформ. Це дало йому похвалу від Міжнародного валютного фонду, який виділив новий транш непогашеного кредиту.

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