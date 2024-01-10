При каких условиях у России могут закончиться деньги на войну?
У нас часто используют ошибочный индикатор в виде удельного веса военки в расходной части федерального бюджета.
Так вот, этот показатель говорит лишь о том, что Россия тратит много на войну.
А вот о ее способности осуществлять эти расходы говорят два индикатора:
1. Отношение военного бюджета к ВВП.
2. Дефицит бюджета.
Проблемы в РФ начнутся тогда, когда первый показатель превысит 15%, а второй – 10%.
На 2024 год отношение военных расходов к ВВП – 6%.
А дефицит бюджета за 2023-й – 2%.
В долларах расходы – 320 млрд, или примерно 16% ВВП.
Тут проявляется двухуровневая конструкция российского бюджета: социалка – на бюджетах субъектов федерации, а инфраструктура, армия и ВПК – на центральном федеральном бюджете.
Доходы федерального бюджета – $280 млрд.
Дефицит – до $40 млрд.
Может ли Россия при таких параметрах тратить $120 млрд на войну?
Может. Пока нефть не упадет до $40 за баррель и ниже.