О ее способности осуществлять эти расходы говорят два индикатора

У нас часто используют ошибочный индикатор в виде удельного веса военки в расходной части федерального бюджета.

Так вот, этот показатель говорит лишь о том, что Россия тратит много на войну.

А вот о ее способности осуществлять эти расходы говорят два индикатора:

1. Отношение военного бюджета к ВВП.

2. Дефицит бюджета.

Проблемы в РФ начнутся тогда, когда первый показатель превысит 15%, а второй – 10%.

На 2024 год отношение военных расходов к ВВП – 6%.

А дефицит бюджета за 2023-й – 2%.

В долларах расходы – 320 млрд, или примерно 16% ВВП.

Тут проявляется двухуровневая конструкция российского бюджета: социалка – на бюджетах субъектов федерации, а инфраструктура, армия и ВПК – на центральном федеральном бюджете.

Доходы федерального бюджета – $280 млрд.

Дефицит – до $40 млрд.

Может ли Россия при таких параметрах тратить $120 млрд на войну?

Может. Пока нефть не упадет до $40 за баррель и ниже.

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