За яких умов у Росії можуть закінчитися гроші на війну?
У нас часто використовують помилковий індикатор у вигляді частки воєнки у видатковій частині федерального бюджету.
Так ось, цей показник свідчить лише про те, що Росія витрачає багато на війну.
А ось щодо її здатності здійснювати ці витрати кажуть два індикатори:
1. Відношення військового бюджету до ВВП.
2. Дефіцит бюджету.
Проблеми у РФ розпочнуться тоді, коли перший показник перевищить 15%, а другий – 10%.
На 2024 рік відношення військових витрат до ВВП – 6%.
А дефіцит бюджету за 2023-й – 2%.
У доларах витрати – 320 млрд, або приблизно 16% ВВП.
Тут проявляється дворівнева конструкція російського бюджету: соціалка – на бюджетах суб'єктів федерації, а інфраструктура, армія та ВПК – на центральному федеральному бюджеті.
Доходи федерального бюджету – $280 млрд.
Дефіцит – до $40 млрд.
Чи може Росія за таких параметрів витрачати $120 млрд на війну?
Може. Поки нафта не впаде до $40 за барель та нижче.