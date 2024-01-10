Щодо її здатності здійснювати ці витрати кажуть два індикатори

У нас часто використовують помилковий індикатор у вигляді частки воєнки у видатковій частині федерального бюджету.

Так ось, цей показник свідчить лише про те, що Росія витрачає багато на війну.

А ось щодо її здатності здійснювати ці витрати кажуть два індикатори:

1. Відношення військового бюджету до ВВП.

2. Дефіцит бюджету.

Проблеми у РФ розпочнуться тоді, коли перший показник перевищить 15%, а другий – 10%.

На 2024 рік відношення військових витрат до ВВП – 6%.

А дефіцит бюджету за 2023-й – 2%.

У доларах витрати – 320 млрд, або приблизно 16% ВВП.

Тут проявляється дворівнева конструкція російського бюджету: соціалка – на бюджетах суб'єктів федерації, а інфраструктура, армія та ВПК – на центральному федеральному бюджеті.

Доходи федерального бюджету – $280 млрд.

Дефіцит – до $40 млрд.

Чи може Росія за таких параметрів витрачати $120 млрд на війну?

Може. Поки нафта не впаде до $40 за барель та нижче.

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