Марк Рютте имеет репутацию политика, умеющего договариваться с кем-либо. В своей политической карьере этот навык позволяет ему балансировать между разными политическими силами. В то же время он очень осторожный политик, кризисный менеджер, не подвержен резким изменениям или конфронтации. Рютте – один из немногих деятелей такого масштаба, у которого хорошие отношения как с Байденом, так и с Трампом.

Учитывая угрозы на северном и восточном флангах НАТО, внимание стран Альянса во главе с Рютте, наиболее вероятно, будет сосредоточено на усилении способностей противостоять России в районах Арктики, скандинавских стран и стран Балтии.

Что касается Украины — будет усиливаться риторика возможного начала переговорного процесса и поиска путей прекращения активных боевых действий.

В этой ситуации Украине следует сосредоточиться на недопущении замораживания войны. Ибо замораживание приведет к новому, еще более мощному вторжению российской армии, которая за время перемирия обновится и перегруппируется.

Следует привлекать военную помощь на постоянной основе, которая будет прописана и утверждена юридически. В частности, максимально вести работу по привлечению военных контингентов европейских стран. Уже есть политические заявления нескольких европейских лидеров о возможности отправки в Украину своих военнослужащих.

Именно эти точки соприкосновения, вероятно, и будет учитывать новый генсек НАТО и сможет найти в них консенсус среди стран – членов Альянса.

По моему мнению, при каденции Рютте нам не следует ожидать вступления в НАТО или предоставления нам плана действий по членству (ПДЧ) в этой организации. Предполагаю, что он будет пытаться увеличить или стабилизировать на определенном уровне военную помощь Альянсу Украине. Прежде всего за счет европейских стран. И будет склоняться к позиции: сначала вступление Украины в ЕС, а затем рассмотрение вопроса вступления в НАТО. Но не раньше окончания войны с Россией. Именно таким путем шли страны, присоединившиеся к Альянсу во время расширения НАТО.

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