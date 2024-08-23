Индия стремится сохранить прочные связи как с Россией, так и с Западом. И то, и другое направлено против Китая

После того, как Моди съездил в Москву, визит в Киев должен убедить: Индия не отходит от принципа нейтралитета в войне и хочет в дальнейшем сближаться с Западом. Также визит в Киев является частью стратегии Индии по укреплению отношений с Европой, в частности, с Центральной и Восточной. В Киев Моде посетил Польшу – это был первый визит главы правительства Индии за 45 лет.

Большой страной быть тяжело. Особенно когда ты полон внутренних огромных проблем, а также со всех сторон окружен врагами. С началом полномасштабной войны у правительства Моди возникла новая большая проблема: дрейф России в сторону Китая. Очень близкое партнерство РФ и КНР может нарушить очень хрупкий баланс в Азии. Ибо Китай и так последовательно строит сеть военных баз и лояльных к себе режимов вокруг Индии (так называемые "бриллиантовые бусы"), а Пакистан все еще надеется взять под контроль Кашмир.

Сохраняя экономические и военные отношения с Москвой, Индия стремится снизить зависимость России от Китая. В то же время, поддерживая свои национальные интересы – например, потребность в дешевой нефти. Параллельно с этим недавно интенсифицировались и переговоры о новом торговом соглашении между Индией и ЕС. Наряду с США, Кореей, Японией и Австралией развиваются программы морской безопасности.

США, азиатским демократиям и ЕС Индия нужна как источник грандиозных демографических (то есть, производственных) ресурсов и как контрбаланс Китая. Для Индии критически необходимы западные инвестиции, возможность свободно торговать и партнерство против Китая. Западные страны, в том числе США, видят в Индии важный балансир Китая в Азии. Поэтому политика Индии на сохранение отношений с Россией на фоне развития сотрудничества с Западом тоже вполне логично обретает понимание и поддержку.

Соответственно, Индия стремится сохранить прочные связи как с Россией, так и с Западом. И то, и другое направлено против Китая.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net