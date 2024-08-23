Індія прагне зберегти міцні зв’язки як із Росією, так і з Заходом. І те, і те спрямоване проти Китаю

Після того як Моді зʼїздив до Москви, візит до Києва має переконати: Індія не відходить від принципу нейтралітету у війні й хоче надалі зближуватися із Заходом. Також візит до Києва є частиною стратегії Індії щодо зміцнення відносин із Європою, зокрема, з Центральною та Східною. До Києва Моді відвідав Польщу – це був перший візит голови уряду Індії за 45 років.

Великою країною бути важко. Особливо коли ти сповнений внутрішніх величезних проблем, а також з усіх боків оточений ворогами. З початком повномасштабної війни в уряду Моді виникла нова велика проблема: дрейф Росії у бік Китаю. Надто близьке партнерство РФ і КНР може порушити дуже крихкий баланс в Азії. Бо Китай і так послідовно будує мережу військових баз і лояльних до себе режимів навколо Індії (так зване "діамантове намисто"), а Пакистан усе ще сподівається взяти під контроль Кашмір.

Зберігаючи економічні та військові відносини з Москвою, Індія прагне зменшити залежність Росії від Китаю. Водночас підтримуючи свої національні інтереси, наприклад, потребу у дешевій нафті. Паралельно з цим нещодавно інтенсифікувалися і перемовини про нову торговельну угоду між Індією і ЄС. Разом зі США, Кореєю, Японією й Австралією розвиваються програми морської безпеки.

США, азійським демократіям і ЄС Індія потрібна як джерело грандіозних демографічних (тобто, виробничих) ресурсів і як контрбаланс Китаю. Для Індії критично потрібні західні інвестиції, можливість вільно торгувати й партнерство проти Китаю. Західні країни, зокрема США, бачать в Індії важливий балансир Китаю в Азії. Тому політика Індії на збереження відносин з Росією на фоні розвитку співпраці із Заходом теж цілком логічно знаходить розуміння і підтримку.

Відповідно, Індія прагне зберегти міцні зв’язки як із Росією, так і з Заходом. І те, і те спрямоване проти Китаю.

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