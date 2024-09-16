За последние 10-12 лет среднегодовой курс совпадал с тем, который заложен в бюджет, только 2-3 раза

С положительного: бюджет представлен задолго до завершения года и, конечно, будет прорабатываться парламентом и нашими кредиторами.

По моему мнению, проект является братом-близнецом того бюджета, по которому мы живем в 2024 году, но чувствуется увеличение расходов на оборону и корректировку социальных статей.

Дефицит предполагает внешнее финансирование в сумме 35-40 млрд долларов, что в принципе является подъемной цифрой. Основные макро-индикаторы, заложенные в проект, вызывают вопросы, но прежде чем их оценивать, пусть документ пройдет парламентский ад.

Из актуального: я не являюсь сторонником повышения налогов для простых граждан, нужно заставлять чиновников искать альтернативные источники, и они есть. К примеру, экономия средств после репрофайлинга портфеля ОВГЗ в собственности НБУ.

Также призываю своих коллег не воспринимать документ, представленный правительством, как окончательный, напомню, что в 2023 году изменения в бюджет вносились 4 раза.

По вопросам среднегодового курса 45 грн за доллар в 2025 году. Курс, который закладывается в бюджет, – это бухгалтерский курс. Курс определяется рынком, а не решениями Кабмина. За последние 10-12 лет среднегодовой курс совпадал с тем, что заложен в бюджет (если не ошибаюсь) только 2-3 раза.

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