За останні 10-12 років середньорічний курс збігався з тим, який закладено до бюджету, лише двічі чи тричі

З позитивного: бюджет поданий задовго до завершення року і, звісно, буде опрацьовуватись парламентом і нашими кредиторами.

На мою думку, проєкт є братом-близнюком того бюджету, за яким ми живемо у 2024 році, але відчувається збільшення витрат на оборону і коригування соціальних статей.

Дефіцит передбачає зовнішнє фінансування у сумі 35-40 млрд доларів, що в принципі є піднімною цифрою. Основні макроіндикатори, що закладені в проєкт, викликають питання, але перш ніж їх оцінювати, нехай документ пройде парламентське пекло.

З актуального: я не є прихильником підвищення податків для простих громадян, потрібно змушувати чиновників шукати альтернативні джерела, і вони є. Наприклад, економія коштів після репрофайлінгу портфеля ОВДП у власності НБУ.

Також закликаю своїх колег не сприймати документ, поданий Урядом, як остаточний, нагадаю, що у 2023 році зміни до бюджету вносилися 4 рази.

Щодо питань про середньорічний курс 45 грн за долар у 2025 році. Курс, що закладається в бюджет, – це бухгалтерський курс. Курс визначається ринком, а не рішеннями Кабміну. За останні 10-12 років середньорічний курс збігався з тим, котрий закладено до бюджету (якщо не помиляюсь) тільки двічі чи тричі.

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net