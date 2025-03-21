Каждая новая американская администрация начинает с заигрывания с Кремлем, а заканчивает противостоянием. И даже сейчас Трамп и Путин не союзники, а временные попутчики в деле разрушения современного глобального порядка. Когда придет время переходить к построению нового – их партнерство закончится.

Почему? Да потому что уже сейчас Кремль и Белый Дом решают совершенно разные задачи: первый – внешние, а второй – внутренние. И то, что на каком-то этапе их траектории совпали, не должно вводить нас в заблуждение – от этого они не стали союзниками.