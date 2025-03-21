Кожна нова американська адміністрація починає із загравання з Кремлем, а закінчує протистоянням. І навіть зараз Трамп і Путін є не союзниками, а тимчасовими попутниками у справі руйнування сучасного глобального порядку. Коли ж прийде час переходити до побудови нового – їхнє партнерство скінчиться.

Чому? Та тому, що вже тепер Кремль та Білий дім вирішують абсолютно різні задачі: перший – зовнішні, а другий – внутрішні. І те, що на якомусь етапі їхні траєкторії збіглися, не має вводити нас в оману – від цього вони не стали союзниками.